«Манчестер Сити» готов продать семь футболистов грядущим летом — Daily Star

Грядущим летом руководство «Манчестер Сити» и главный тренер команды Хосеп Гвардиола намерены провести перестройку команды, продав несколько возрастных футболистов. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, ожидается, что по окончании нынешнего сезона стан «горожан» покинут полузащитники Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Матео Ковачич, защитник Джон Стоунз, вратарь Эдерсон, а также крайний нападающий Джек Грилиш, которому в сентябре исполнится 30 лет.

Подчёркивается, что Гвардиола намерен предоставить больше игрового времени новичкам команды, пришедшим нынешней зимой: Нико Гонсалесу, Абдукодиру Хусанову, Омару Мармушу и Витору Рейсу.

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