Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» готов продать семь футболистов грядущим летом — Daily Star

«Манчестер Сити» готов продать семь футболистов грядущим летом — Daily Star
Комментарии

Грядущим летом руководство «Манчестер Сити» и главный тренер команды Хосеп Гвардиола намерены провести перестройку команды, продав несколько возрастных футболистов. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, ожидается, что по окончании нынешнего сезона стан «горожан» покинут полузащитники Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Матео Ковачич, защитник Джон Стоунз, вратарь Эдерсон, а также крайний нападающий Джек Грилиш, которому в сентябре исполнится 30 лет.

Подчёркивается, что Гвардиола намерен предоставить больше игрового времени новичкам команды, пришедшим нынешней зимой: Нико Гонсалесу, Абдукодиру Хусанову, Омару Мармушу и Витору Рейсу.

Материалы по теме
«Нельзя побеждать всегда». Холанд высказался о поражении «Сити» в матче ЛЧ с «Реалом»

«Манчестер Сити» объявил о новом контракте с Холандом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android