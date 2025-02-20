«Спартак» — «Торпедо»: Угальде открыл счёт в матче на 16-й минуте
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В эти минуты идёт контрольный матч, в котором встречаются московские «Спартак» и «Торпедо». Команды играют в Белеке (Турция). Встреча началась в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
2-й тайм
1 : 0
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Угальде – 16'
На 16-й минуте счёт в игре открыл нападающий красно-белых Манфред Угальде.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 43 очка за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика», у которой 45 очков.
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