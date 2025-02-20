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Полузащитник «Динамо» Гагнидзе поделился впечатлениями от перехода в «Крылья Советов»

Полузащитник «Динамо» Гагнидзе поделился впечатлениями от перехода в «Крылья Советов»
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Новичок «Крыльев Советов» Лука Гагнидзе рассказал, как состоялся его переход в самарский клуб из «Динамо» в зимнее трансферное окно.

«Хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за доверие. «Крылья Советов» — клуб с большой историей. Для меня это важный шаг, переход оказался волнующим. Я здесь, чтобы приносить пользу команде. Сделаю всё возможное для этого.

До перехода я общался со многими людьми. Все они отмечали, что это замечательная команда с отличным персоналом и тренерским штабом. Отдельно все говорили, что Самара — это футбольный город, а болельщики любят свой клуб», — поделился Гагнидзе в интервью официальному сайту «Крыльев Советов».

«Крылья» арендовали полузащитника Луку Гагнидзе у московского «Динамо» до конца сезона. В первой части сезона полузащитник молодёжной сборной Грузии принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Всего на счету Гагнидзе три гола и голевая передача во всех турнирах.

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