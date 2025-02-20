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Вингер «Барселоны» Ямаль высказался о расистских выкриках болельщиков «Реала»

Вингер «Барселоны» Ямаль высказался о расистских выкриках болельщиков «Реала»
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о своём отношении к расистским выкрикам, которым подвергся во время матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (4:0).

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«Когда ты выигрываешь 3:0 или 4:0, они могут говорить что угодно, но в конце концов они ничего не способны сделать. Они смотрят, как ты играешь, как ты побеждаешь их на их же поле. Они видят, что не могут добраться до мяча, а это единственное, что у них остаётся.

Так что, как сказал Бальде, «если они называют меня чёрным или кем-то ещё… Я такой, какой есть, и меня это не беспокоит». Мы гордимся. И в конце концов, когда они побеждают, они ничего не кричат в наш адрес. Только когда проигрывают. И всё.

Это неправильно. Такие вещи не надо защищать. В футболе подобному нет места. Но федерация знает о подобных ситуациях, все это видели, и они должны принять необходимые меры», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Напомним, игра проходила на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Болельщики «сливочных» начали оскорблять 17-летнего футболиста после того, как он забил гол в ворота «Реала» на 77-й минуте встречи.

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