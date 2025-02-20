«Ростов» объявил о переходе Данила Глебова в московское «Динамо»

«Ростов» в своём телеграм-канале объявил о переходе полузащитника Данила Глебова в московское «Динамо».

«Между нашим клубом и московским «Динамо» достигнута договорённость о трансфере полузащитника.

Даня перешёл в нашу команду в 2019 году. Уже в марте 2021-го в матче с «Сочи» он вышел на поле с капитанской повязкой, а осенью того же года стал капитаном команды на регулярной основе.

Всего Данил Глебов провёл 191 матч в футболке «Ростова» и забил 12 мячей.

Мы выражаем искреннюю благодарность капитану за все годы, что он провёл в нашем клубе.

Желаем Данилу успехов в дальнейшей карьере!» — написано в телеграм-канале «Ростова».

«Чемпионат» первым сообщил о начале переговоров между клубами о трансфере Глебова, а также об итоговой договорённости об этом переходе.

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