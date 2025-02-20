Новичок «Крыльев Советов» Гагнидзе рассказал, с кем из игроков живёт в одном номере

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе, который проведёт весеннюю часть сезона на правах аренды в «Крыльях Советов», рассказал об отношениях с новыми партнёрами по команде.

«Кого из игроков «Крыльев» знаю лично? Со многими играл в сезоне, но лично познакомился на сборе. Сразу отметил для себя отличную атмосферу. Я живу в номере с Антоном Зиньковским. Он уже мне много рассказал об игроках, клубе и о городе», — цитирует Гагнидзе официальный сайт «Крыльев Советов».

18 февраля полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе перебрался в «Крылья Советов» на правах аренды. Срок соглашения связывает грузинского хавбека с самарским клубом до лета 2025 года. В первой части сезона на счету Гагнидзе 3+1 по системе «гол+пас» в 11 матчах в Российской Премьер-Лиге и в Кубке России.