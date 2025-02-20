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«Динамо» объявило о подписании контракта с Глебовым до 2030 года

«Динамо» объявило о подписании контракта с Глебовым до 2030 года
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Московское «Динамо» в своём телеграм-канале объявило о подписании трудового соглашения с 25-летним полузащитником Данилом Глебовым, оно рассчитано до 2030 года.

Российский футболист перешёл в стан бело-голубых из «Ростова», за который он выступал с 2019 года.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 23 матчах во всех турнирах за жёлто-синих, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Трансфер Глебова, по версиям разных источников, обойдётся «Динамо» в € 8-9 млн с учётом бонусов.

Данил Глебов Подробнее
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