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Игонин: у «Краснодара» есть преимущество перед другими клубами

Игонин: у «Краснодара» есть преимущество перед другими клубами
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Мы прекрасно понимаем, что «Спартак» очень амбициозен. Команда в последний месяц в РПЛ почувствовала вкус победы. Благодаря этим амбициям и хорошим результатам клуб имеет возможность проводить такую трансферную политику зимой. У «Зенита», кроме чемпионства, нет другой задачи на протяжении нескольких лет. Также нужно учитывать, что в этом году у клуба столетие. «Зенит» каждую зиму ищет футболистов и меняет свою игру, потому что соперники приспособились к футболу петербургской команды — становится всё сложнее набирать очки.

У руководства «Краснодара» нет задачи быстро получить результат, подписывая новичков. Думаю, сейчас у «быков» есть некое преимущество перед другими клубами за счёт того, что команда сыграна и спокойно готовится к возобновлению чемпионата. Все футболисты сосредоточены на игре, никто не думает о своём будущем. «Краснодар» — сыгранная команда с лидерами. Они добывают результат за счёт командных действий, а не за счёт действий отдельных футболистов», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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