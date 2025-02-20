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Гус Хиддинк: здорово, что все нидерландские клубы прошли в следующий раунд Лиги чемпионов

Гус Хиддинк: здорово, что все нидерландские клубы прошли в следующий раунд Лиги чемпионов
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Бывший главный тренер ПСВ и сборной России Гус Хиддинк прокомментировал выход нидерландских клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

«Я был на матче ПСВ — «Ювентус» в Лиге чемпионов. Мне очень понравилась игра из-за технических навыков игроков. Интенсивность была очень высока на протяжении почти всего матча. Шансы были равны, но в дополнительное время «Юве» попал под натиск ПСВ. Здорово, что теперь все нидерландские команды прошли в следующий раунд главного европейского турнира!» — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ПСВ одержал победу над туринским «Ювентусом» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов со счётом 3:1 в дополнительное время. По сумме двух встреч нидерландский клуб вышел в 1/8 финала ЛЧ. «Фейеноорд» сыграл вничью с «Миланом» во втором стыковом матче и по итогам двух встреч также вышел в следующий этап Лиги чемпионов.

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