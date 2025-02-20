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«Васко да Гама» закрыл сделку по Гарре, игрок прилетит в Бразилию 20 февраля — Itatiaia

«Васко да Гама» закрыл сделку по Гарре, игрок прилетит в Бразилию 20 февраля — Itatiaia
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Вингер самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в ближайшее время покинет Россию. Как сообщает издание Itatiaia, бразильский клуб «Васко да Гама» закрыл сделку по переходу аргентинского футболиста.

По данным источника, Гарре отправится в Бразилию в четверг, 20 февраля. Сообщается, что «Васко да Гама» заплатит «Крыльям» за воспитанника «Манчестер Сити» 12 млн бразильских долларов (чуть более € 2 млн).

Бенхамин Гарре выступает в составе «Крыльев Советов» с января 2023 года. В самарский клуб аргентинец перебрался из «Расинга» за € 1,7 млн. В первой части чемпионата России 24-летний вингер провел 14 матчей и забил один гол.

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