Николай Наумов: «Краснодар» сознательно решил никого не покупать зимой

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отсутствие трансферов у «Краснодара» этой зимой.

«В «Краснодаре» считают, что команда полностью укомплектована. У «быков» сильный состав и хорошая скамейка, поэтому клуб сознательно решил никого не покупать зимой. Мне кажется, что «Краснодар» войдёт в тройку», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» по итогам осенней части сезона возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах. Такое же количество очков — у петербургского «Зенита», на два меньше — у занимающего третье место московского «Спартака». К последнему дню зимнего трансферного окна 2025 года «быки» не приобрели ни одного новичка.