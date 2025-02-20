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Николай Наумов: «Краснодар» сознательно решил никого не покупать зимой

Николай Наумов: «Краснодар» сознательно решил никого не покупать зимой
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отсутствие трансферов у «Краснодара» этой зимой.

«В «Краснодаре» считают, что команда полностью укомплектована. У «быков» сильный состав и хорошая скамейка, поэтому клуб сознательно решил никого не покупать зимой. Мне кажется, что «Краснодар» войдёт в тройку», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» по итогам осенней части сезона возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах. Такое же количество очков — у петербургского «Зенита», на два меньше — у занимающего третье место московского «Спартака». К последнему дню зимнего трансферного окна 2025 года «быки» не приобрели ни одного новичка.

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