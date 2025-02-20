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Агент Мауро Бразила высказался о возможном трансфере игрока в «Рубин»

Агент Мауро Бразила высказался о возможном трансфере игрока в «Рубин»
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Эдгардо Ласалвия, агент уругвайского защитника Мауро Бразила, прокомментировал возможный трансфер своего клиента в казанский «Рубин». С января 2025 года футболист находится в статусе свободного агента.

«Да, «Рубин» действительно интересуется Мауро», — приводит слова Ласалвии «Евро-Футбол.Ру».

Мауро Бразилу 25 лет. С июля 2024 года он выступал за чилийский «Кобрелоа». В составе команды футболист провёл девять матчей, в которых отметился одной голевой передачей. До этого защитник играл за уругвайский «Серро Ларго» с 2020-го по 2021 год и с 2023-го по 2024-й. За это время игрок провёл 104 матча, отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами.

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