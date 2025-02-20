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Стяуа – ПАОК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025 начнется в 20:45

«Стяуа» — ПАОК: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 20 февраля, состоится ответный стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между румынским «Стяуа» и греческим ПАОКом. Игра пройдёт на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте. В качестве главного арбитра встречи выступит Матей Юг из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч между этими командами завершился со счётом 2:1 в пользу «Стяуа». В составе румынской команды голами отметились Андрей Георгицэ и Джойским Дава. Единственный мяч ПАОКа забил Мбвана Саматта.

По итогам общего этапа турнира ПАОК занял 22-е место, «Стяуа» — 11-е место.

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