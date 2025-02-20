«Стяуа» — ПАОК: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 20 февраля, состоится ответный стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между румынским «Стяуа» и греческим ПАОКом. Игра пройдёт на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте. В качестве главного арбитра встречи выступит Матей Юг из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 2:1 в пользу «Стяуа». В составе румынской команды голами отметились Андрей Георгицэ и Джойским Дава. Единственный мяч ПАОКа забил Мбвана Саматта.

По итогам общего этапа турнира ПАОК занял 22-е место, «Стяуа» — 11-е место.

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