«Лос-Анджелес» арендовал Ундера у «Фенербахче». Им интересовались «Спартак» и «Зенит»

Клуб американской МЛС «Лос-Анджелес» арендовал вингера «Фенербахче» Дженгиза Ундера. О сделке сообщает официальный сайт американского клуба. Ундер присоединился к клубу «Лос-Анджелес» на правах аренды до июня 2025 года с опцией выкупа.

«Дженгиз — высококлассный игрок с опытом выступлений на международных соревнованиях самого высокого уровня. Он зарекомендовал себя в некоторых из лучших лиг мира, и его атакующие возможности будут способствовать нашему успеху в 2025 году», — заявил сопредседатель и генеральный менеджер «Лос-Анджелес» Джон Торрингтон.

Дженгиз Ундер перебрался в «Фенербахче» из «Марселя» за € 15 млн летом 2023 года. Также турецкий вингер выступал за такие клубы, как «Рома», «Лестер» и «Башакшехир». Напомним, ранее интерес к Ундеру проявляли клубы из России.

В летнее трансферное окно в подписании Ундера был заинтересован московский «Спартак». Санкт-петербургский «Зенит», в свою очередь, проявлял интерес к футболисту после ухода бразильского нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».