«Зенит» чувствует пессимизм относительно перехода Перейры из «Крузейро» — Itatiaia

В «Зените» всё больше сомневаются относительно того, что до закрытия трансферного окна состоится переход полузащитника Матеуса Перейры из «Крузейро». Об этом сообщает Itatiaia.

По информации источника, пессимизм санкт-петербургского клуба обусловлен неуверенностью бразильского футболиста в переходе. В «Зените» ожидают, что в ближайшие часы Перейра ответит отказом на их предложение. При этом сине-бело-голубые уже договорились с «Крузейро» о трансфере 28-летнего полузащитника за € 20 млн.

Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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