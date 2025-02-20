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«Аплодирую руководству ЦСКА». Орещук — о возможном трансфере Зделара в «Зенит»

«Аплодирую руководству ЦСКА». Орещук — о возможном трансфере Зделара в «Зенит»
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Бывший футболист ЦСКА, ныне футбольный агент Роман Орещук прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека армейцев Саши Зделара в «Зенит». Сообщается, что трансфер серба, чей контракт с московским клубом истекает летом этого года, может обойтись сине-бело-голубым в € 1,5 млн.

«Я аплодирую руководству ЦСКА, которое за € 1,5 млн продаёт Сашу Зделара в «Зенит». Знаю точно, что Саша мог перейти летом в «Реал Сарагоса» из Сегунды. Серб рассматривал предложение испанского клуба. Армейцы хотели хоть что-то выручить за игрока, контракт с которым заканчивается через четыре месяца. Этот трансфер — мегатоп!

Повторюсь, аплодирую своему родному клубу. Так впарить футболиста нужно уметь! Летом Зделар ушёл бы бесплатно, красно-синие искали варианты, чтобы получить какие-то средства. А здесь такой переход… До сих пор в шоке», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Саша Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

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