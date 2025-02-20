Гвардиола объяснил, почему Холанд не сыграл в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил неучастие нападающего Эрлинга Холанда в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», в котором «горожане» уступили со счётом 1:3.

«[До игры] Эрлинг пытался тренироваться, но он получил травму в матче с «Ньюкаслом». Я считаю, сделанные снимки показывают, что он в порядке, но ему было больно при ходьбе и при спуске с лестницы. Перед матчем он сказал мне, что плохо себя чувствует и не готов [играть с «Реалом»]», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Холанд был заменён на 88-й минуте встречи 25-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» из-за повреждения колена.

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»: