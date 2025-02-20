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Гвардиола объяснил, почему Холанд не сыграл в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Гвардиола объяснил, почему Холанд не сыграл в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил неучастие нападающего Эрлинга Холанда в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», в котором «горожане» уступили со счётом 1:3.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«[До игры] Эрлинг пытался тренироваться, но он получил травму в матче с «Ньюкаслом». Я считаю, сделанные снимки показывают, что он в порядке, но ему было больно при ходьбе и при спуске с лестницы. Перед матчем он сказал мне, что плохо себя чувствует и не готов [играть с «Реалом»]», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Холанд был заменён на 88-й минуте встречи 25-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» из-за повреждения колена.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 19'     2:0 Мармуш – 24'     3:0 Мармуш – 33'     4:0 Макэйти – 84'    
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