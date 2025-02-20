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Наумов: Зделар не будет в «Зените», а ЦСКА с его продажи только выиграет

Наумов: Зделар не будет в «Зените», а ЦСКА с его продажи только выиграет
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости о возможном переходе хавбека ЦСКА Саши Зделара в «Зенит». Сообщается, что трансфер серба, чей контракт с армейцами истекает летом этого года, может обойтись сине-бело-голубым в € 1,5 млн.

«Зенит» покупает футболистов наудачу. Если заиграет, то хорошо, а если нет — пусть будет. Большие финансы позволяют проводить такие трансферы. Не думаю, что Зделар заиграет в «Зените». Попробуют его в нескольких матчах, потом посадят на лавку и начнут отдавать в аренды. ЦСКА только выиграет от такой сделки, а «Зенит» — точно нет. Зделар явно не попадёт в основной состав. Команда полностью укомплектована. Зачем покупать сербского полузащитника?» — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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