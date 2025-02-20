Пабло Солари будет выступать за «Спартак» под бывшим номером Александра Соболева

Московский «Спартак» заявил на весеннюю часть Российской Премьер-Лиги аргентинского новобранца Пабло Солари. 23-летний вингер будет выступать за красно-белых под номером 7. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Ранее этот номер принадлежал российскому нападающему Александру Соболеву, который в летнее трансферное окно перебрался из «Спартака» в «Зенит». До Александра Соболева под седьмым номером в «Спартаке» выступали такие футболисты, как Аяз Гулиев, Джано Ананидзе, Кирилл Комбаров, Ибсон, Мартин Йиранек и Денис Бояринцев.

Напомним, Пабло Солари перебрался в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» 11 февраля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 10 млн. С самим футболистом был заключён контракт до лета 2029 года.