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Дебютный гол Солари позволил «Спартаку» обыграть «Торпедо» в контрольном матче

Дебютный гол Солари позволил «Спартаку» обыграть «Торпедо» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались московские «Спартак» и «Торпедо». Команды играли в Белеке (Турция). Встреча началась в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Угальде – 16'     1:1 Иваньков – 86'     2:1 Солари – 89'    

На 16-й минуте счёт в игре открыл нападающий красно-белых Манфред Угальде. На 86-й минуте защитник «Торпедо» Александр Иваньков восстановил равновесие. На 87-й минуте крайний нападающий Пабло Солари вывел красно-белых вперёд.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 43 очка за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика», у которой 45 очков.

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