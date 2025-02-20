Главный тренер «Интер Майами» заявил о непростых условиях матча со «Спортинг КС»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано заявил, что матч первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ со «Спортинг Канзас-Сити» (1:0) проходил в чрезвычайно тяжелых условиях.

«Я очень горд, потому что считаю, что в таких условиях невозможно играть. Это не по-человечески. Поэтому я очень горжусь, тем что футболисты выложились на 100%, с полной отдачей, с большим настроем. Мы довольны», – приводит слова Маскерано ESPN.

Отметим, что игру откладывали на день из-за непогоды (в городе второй день подряд идёт снег и стоят морозы), но условия не сильно улучшились, поэтому матч проходил при морозе -17. Второй матч между командами пройдёт 25 февраля.