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Наумов: не рассчитываю, что «Локомотив» займёт высокое место в РПЛ

Наумов: не рассчитываю, что «Локомотив» займёт высокое место в РПЛ
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от выступления железнодорожников в весенней части сезона.

«Для «Локомотива» проблема, что не подписали нападающего в зимнее трансферное окно. Я надеялся, что новичок появится, но, к сожалению, никого не нашли. Я не рассчитываю, что «Локомотив» займёт высокое место. Место в пятёрке — это хорошо, а в топ-3 — ещё лучше. Железнодорожникам уже сейчас нужно готовиться к следующему сезону, который не за горами. Там команда сможет побороться за первое место с «Зенитом», однако для этого нужен сильный нападающий.

Спортивный директор команды Дмитрий Ульянов — вдумчивый парень, который не будет зря кого-то покупать. Я его хорошо знаю, он умён в плане футбола, поэтому у «Локомотива» происходят только точечные усиления, которые практически всегда попадают в десятку», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам первой части сезона «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками в 18 матчах. Отставание от первого места, на котором расположился «Краснодар», составляет четыре очка.

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