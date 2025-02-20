Мбаппе — игрок недели в Лиге чемпионов. Француз оформил хет-трик в ворота «Ман Сити»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба турнира в соцсети Х (ранее Twitter).
Французский футболист забил три гола в ворота «Манчестер Сити» (3:1) в ответном стыковом матче между командами за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4' 2:0 Мбаппе – 33' 3:0 Мбаппе – 61' 3:1 Гонсалес – 90+2'
Мбаппе опередил в голосовании полузащитника «ПСЖ» Витинью, который забил «Бресту», вингера ПСВ Ноа Ланга, сделавшего результативную передачу в игре с «Ювентусом», а также хавбека «Бенфики» Оркуна Кёкчю, поразившего ворота «Монако».
Всего в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он забил 27 голов и сделал три ассиста.
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