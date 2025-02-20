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«Один клуб, одно джерси, один дом». «Бавария» представила футболку в честь 125-летия клуба

«Один клуб, одно джерси, один дом». «Бавария» представила футболку в честь 125-летия клуба
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Мюнхенская «Бавария» презентовала новую форму, приуроченную к 125-летию клуба. Дизайн футболки был разработан техническим спонсором мюнхенцев компанией Adidas. Помимо игровой формы, в коллекцию вошли худи и другие элементы повседневной одежды.

В презентации нового мерча, среди прочих, принял участие экс-вингер «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери, а также действующие футболисты клуба Мануэль Нойер и Томас Мюллер.

«Дизайн отражает три основные домашние площадки клуба. Один клуб, одно джерси, один дом — материал, из которого создаются легенды. Девиз празднования — «Создание оригиналов с 1900 года — 125-летие ФК «Бавария», — говорится на официальном сайте команды.

Мюнхенская «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги после 22 туров. В активе команды 55 очков, что на восемь больше, чем у ближайшего преследователя — «Байера». В Лиге чемпионов УЕФА подопечные Венсана Компани квалифицировали в 1/8 финала, одолев по сумме двух матчей «Селтик» (2:1, 1:1).

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