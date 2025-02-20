«Рома» — «Порту»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

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Сегодня, 20 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся итальянская «Рома» и «Порту». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу будет обслуживать французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд:

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Коне, Паредес, Анхелиньо, Пеллегрини, Челик, Дибала, Эль-Шаарави, Шомуродов.

«Порту»: Кошта, Джало, Перес, Отавио, Мариу, Моура, Пепе, Эуштакиу, Варела, Виейра, Омородион.

Первый матч между командами завершился вничью со счётом 1:1. Отметим, что общий этап Лиги Европы «Рома» завершила на 15-м месте, набрав 12 очков. «Порту» стал 18-м (11 очков). Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».