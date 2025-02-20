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Рома — Порту. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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«Рома» — «Порту»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

«Рома» — «Порту»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
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Сегодня, 20 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся итальянская «Рома» и «Порту». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу будет обслуживать французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
1-й тайм
0 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Омородион – 27'    

Стартовые составы команд:

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Коне, Паредес, Анхелиньо, Пеллегрини, Челик, Дибала, Эль-Шаарави, Шомуродов.

«Порту»: Кошта, Джало, Перес, Отавио, Мариу, Моура, Пепе, Эуштакиу, Варела, Виейра, Омородион.

Первый матч между командами завершился вничью со счётом 1:1. Отметим, что общий этап Лиги Европы «Рома» завершила на 15-м месте, набрав 12 очков. «Порту» стал 18-м (11 очков). Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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