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В «МЮ» начали экономить на канцтоварах и на порциях еды в столовой — The Telegraph

В «МЮ» начали экономить на канцтоварах и на порциях еды в столовой — The Telegraph
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«Манчестер Юнайтед» начал активно экономить денежные средства при новом совладельце клуба Джими Рэтклиффе. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, теперь в обязанности команды хозяйственного обеспечения «красных дьяволов» входит пересчёт коробок с шурупами. Это нужно для того, чтобы их не заказывали больше необходимого.

Подчёркивается, что в «Манчестер Юнайтед» произошла ситуация, когда была отклонена заявка одного из сотрудников на покупку скотча ввиду того, что на тот момент его посчитали ненужным.

Сотрудники английского гранда также отметили, что в столовой на стадионе «Олд Траффорд» уменьшились порции, а меню стало менее разнообразным. При этом местные повара отказывают в просьбе о добавке, опасаясь выговора.

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