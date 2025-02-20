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Игрок «Спартака» Зобнин высказался о матче РПЛ с «Оренбургом»

Игрок «Спартака» Зобнин высказался о матче РПЛ с «Оренбургом»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, изучали ли красно-белые «Оренбург», с которым они сыграют в 19-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пока не разбирали «Оренбург», у нас есть ещё около десяти дней. Чуть позже, уже ближе к недельному циклу будем готовиться с первому матчу с «Оренбургом», — передает слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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