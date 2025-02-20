Полузащитник «Спартака» Зобнин прокомментировал победу над «Торпедо»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1) в контрольном матче.
«Матч с «Торпедо» контрольный, было важно получить нагрузку. Хорошо, что мы победили, но многие моменты нам надо исправлять — для этого есть время. Всегда хочется улучшать свою игру. При всём уважении к «Торпедо», но это команда Первой лиги и у нас были соперники посильнее.
Первые три тура РПЛ покажут, насколько «Спартак» близок к своей оптимальной форме. Сейчас всё идёт по плану, и мы готовы к первой игре», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.
- 20 февраля 2025
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