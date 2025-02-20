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Полузащитник «Спартака» Зобнин прокомментировал победу над «Торпедо»

Полузащитник «Спартака» Зобнин прокомментировал победу над «Торпедо»
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1) в контрольном матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Угальде – 16'     1:1 Иваньков – 86'     2:1 Солари – 89'    

«Матч с «Торпедо» контрольный, было важно получить нагрузку. Хорошо, что мы победили, но многие моменты нам надо исправлять — для этого есть время. Всегда хочется улучшать свою игру. При всём уважении к «Торпедо», но это команда Первой лиги и у нас были соперники посильнее.

Первые три тура РПЛ покажут, насколько «Спартак» близок к своей оптимальной форме. Сейчас всё идёт по плану, и мы готовы к первой игре», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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