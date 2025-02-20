Роман Зобнин высказался о новичках «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о новоиспечённых футболистах красно-белых.

«Все новички потихонечку вливаются. Понятно, что им нужно время для адаптации, но это футболисты высокого уровня. Мы стараемся им помочь, чтобы они принесли пользу команде. Илья Помазун – россиянин, поэтому ему нужно меньше времени для адаптации. Но мы все его знаем. Он провёл хорошую игру с «Торпедо», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Нынешней зимой «Спартак» подписал нападающих Ливая Гарсию и Пабло Солари, а также вратаря Илью Помазуна.

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