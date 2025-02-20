Главный тренер «Торпедо» Кононов высказался о товарищеском матче со «Спартаком» на сборах

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о товарищеском матче со «Спартаком» (1:2) на сборах.

«Получились два разных тайма. В первом «Спартак» впечатлил своей игрой. Во втором тайме был обмен атаками, мы действовали немного по-другому. Создали момент, который могли завершить. Но и «Спартак» имел моменты, игра была «атака на атаку».

По функциональной готовности мы неплохо выглядим на данный момент. Сборы — одна из самых главных вещей в футболе. При подготовке к чемпионату особенную роль играют дни перед официальной игрой. Поэтому у нас ещё есть время.

Не могу сказать, что мы должны были бросить все силы и обыграть «Спартак» во что бы то ни стало. Мы отрабатывали задания, которые дали игрокам, отрабатывали на тренировках. Работали над командной тактикой в обороне, играли в прессинг. Это самое главное, за чем я следил. Тем более с такой командой как «Спартак», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.