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Главный тренер «Торпедо» Кононов высказался о товарищеском матче со «Спартаком» на сборах

Главный тренер «Торпедо» Кононов высказался о товарищеском матче со «Спартаком» на сборах
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о товарищеском матче со «Спартаком» (1:2) на сборах.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Угальде – 16'     1:1 Иваньков – 86'     2:1 Солари – 89'    

«Получились два разных тайма. В первом «Спартак» впечатлил своей игрой. Во втором тайме был обмен атаками, мы действовали немного по-другому. Создали момент, который могли завершить. Но и «Спартак» имел моменты, игра была «атака на атаку».

По функциональной готовности мы неплохо выглядим на данный момент. Сборы — одна из самых главных вещей в футболе. При подготовке к чемпионату особенную роль играют дни перед официальной игрой. Поэтому у нас ещё есть время.

Не могу сказать, что мы должны были бросить все силы и обыграть «Спартак» во что бы то ни стало. Мы отрабатывали задания, которые дали игрокам, отрабатывали на тренировках. Работали над командной тактикой в обороне, играли в прессинг. Это самое главное, за чем я следил. Тем более с такой командой как «Спартак», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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