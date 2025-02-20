Рапопорт: кто подпишет Александра Кержакова в таком возрасте — «Спартак»?

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал новости о возможном возобновлении профессиональной карьеры футболиста экс-нападающим сине-бело-голубых Александром Кержаковым.

«Как Кержаков может возобновить карьеру игрока? Вы знаете, сколько ему лет? Саша сейчас не работает тренером, но это не значит, что он выйдет на поле и начнёт играть. Ерунда какая-то. Кто его подпишет в таком возрасте — «Спартак»?

Ему в Премьер-Лиге есть смысл выступать, на другое он вряд ли согласится. Надо контракт заключать, платить ему деньги. Разве что выйти на поле и не дать Дзюбе побить его рекорды по количеству забитых голов? Иначе как шутку я это не воспринимаю», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Отметим, что сам Александр позже опроверг все слухи о возможном возобновлении карьеры футболиста.

Александр Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году. Он выступал за санкт-петербургский «Зенит», испанскую «Севилью», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих». В качестве тренера Кержаков уже успел поработать в юношеской сборной России, «Томи», «Нижнем Новгороде», кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» и казахстанском «Кайрате».