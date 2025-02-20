Главный тренер «Торпедо» Кононов оценил зимнюю трансферную кампанию клуба

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов оценил зимнюю трансферную кампанию клуба. Кононов отметил, что все новые игроки уже получили полноценную нагрузку.

«Доволен трансферным окном. Пришли ребята хорошего уровня, амбициозные. Самое главное, что мы их приобрели ещё до начала сборов. Все получили полноценную нагрузку», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков.