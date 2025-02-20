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Тренер «Торпедо» Кононов: Ари — опытный специалист, который будет прогрессировать

Тренер «Торпедо» Кононов: Ари — опытный специалист, который будет прогрессировать
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Наставник московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о работе бразильца Ари на посту спортивного директора клуба.

«Доволен игроками, которых рекомендовал Ари. Он работает, опытен в этом деле, несмотря на то что только недавно закончил карьеру. Мне нравятся психологические качества Ари, и профессионально он тоже развивается, получает лицензию в Бразилии — полностью посвящает себя футболу.

Я близко знаю Ари, работал с ним. Считаю, что он очень хороший специалист, который будет ещё и прогрессировать. Я вижу, как он работает», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Экс-форвард сборной России Ари был назначен на пост спортивного директора московского «Торпедо» в декабре 2024 года. Зимой состав команды пополнили два футболиста из стран Южной Америки. Из колумбийского «Депортес Толима» перешёл полузащитник Ейсон Гузман, а из бразильской «Вила Новы» — вингер Алессон.

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