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Кечинов — о Мелёшине: жалко, что в «Спартаке» делается ставка на легионеров

Кечинов — о Мелёшине: жалко, что в «Спартаке» делается ставка на легионеров
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе центрального нападающего Павла Мелёшина из стана красно-белых в «Сочи».

«Одним словом могу описать продажу Мелёшина в «Сочи» — жалко! Хотелось бы видеть в составе российских футболистов, тем более — своих воспитанников. Жалко, что сейчас так происходит и делается ставка на легионеров. Нам только остаётся смотреть, болеть будем в любом случае», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мелёшин дебютировал за первую команду красно-белых летом 2022 года, провёл 40 матчей, в которых забил четыре мяча. С начала текущего сезона Мелёшин выступал за «Сочи» на правах аренды. Теперь он стал игроком сочинцев на полноценной основе.

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