Капитан ЦСКА Акинфеев: с 2019 года мы меняем составы, но пока ничего не происходит

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как команду покинули основные игроки, в том числе защитники Алексей и Василий Березуцкие.

«Все те люди, которые прославляли ЦСКА, — они в один момент ушли, вся команда практически, в том числе и братья [Березуцкие].

Полгода мы ещё продержались на плаву. Обыграли мадридский «Реал» два раза. С 2019 года до сих пор мы меняем составы, меняем игроков… Ничего не происходит пока», — сказал Акинфеев в сериале «Мама, мы — ЦСКА!».

Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год. За это время он провёл 341 матч и отметился восемью голами. Василий Березуцкий защищал цвета армейского клуба с 2002 по 2018 год. Он провёл 376 матчей и забил девять голов. Братья Березуцкие завершили свои футбольные карьеры летом 2018 года.