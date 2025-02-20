Перейра — в шаге от перехода в «Зенит», полузащитник уже прошёл медосмотр — Globo

Полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра близок к переходу в «Зенит» и уже прошёл медицинское обследование перед трансфером в санкт-петербургский клуб. Об этом сообщает Ge.Globo.

По информации источника, бразильский футболист принял условия контракта, предложенные сине-бело-голубыми. Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» также договорился с «Крузейро» о покупке Перейры за € 20 млн.

Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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