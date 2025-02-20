Матвей Сафонов поделился кадрами с тренировки «ПСЖ»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился нарезкой своих сейвов во время тренировки французского клуба. Видео было опубликовано в телеграм-канале «ТягаМотина».

«Попросил подснять эксклюзив для вас. Здесь только спасения, за голами вам — в аккаунт ПСЖ в инсте* (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

«Пари Сен-Жермен» одержал победу в двухматчевом противостоянии с «Брестом» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и квалифицировался в 1/8 финала турнира. Общий счёт по сумме двух матчей — 10:0 в пользу «ПСЖ». Матвей Сафонов оба матча провёл на скамье запасных.