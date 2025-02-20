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Валерий Кечинов: странно, что Селихов был никому не нужен в РПЛ

Валерий Кечинов: странно, что Селихов был никому не нужен в РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход бывшего голкипера красно-белых Александра Селихова в «Урал».

«Думаю, Селихов с его опытом и мастерством мог найти вариант в РПЛ. Я предполагал, что он окажется в команде-середняке. Но, как мы видим, сейчас он никому был не нужен. Это странно. В «Урале» ставится задача выйти в РПЛ. Возможно, Селихова это подкупило, ведь это амбициозный проект», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, голкипер покинул московский «Спартак» в январе 2025 года. Стороны досрочно расторгли контракт за полгода до его реального завершения. В феврале Александр Селихов присоединился к «Уралу» на правах свободного агента.

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