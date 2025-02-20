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Слуцкий: наверное, по соотношению цены и качества ЦСКА был самым эффективным клубом Европы

Слуцкий: наверное, по соотношению цены и качества ЦСКА был самым эффективным клубом Европы
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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о рациональном использовании средств красно-синими в период его работы в московском клубе.

«Я помню, Роман Юрьич Бабаев (генеральный директор ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») невероятно гордился этим фактом. К нам всё время приезжал, скажем так, финансовый инспектор из УЕФА, думая, что у нас есть какой-то чёрный нал, что мы огромные деньги куда-то по-чёрному заводим.

Естественно, ничего этого не было. И они просто поражались. Потому что у нас из первых 10 топ-стран самое низкое, аномально низкое количество денег тратилось за [набранное] очко, на чемпионство.

Роман Юрьич безумно гордился этим фактом. Естественно, здесь есть чем гордиться. По соотношению цены и качества мы были, наверное, самым эффективным клубом в Европе на тот промежуток времени», — сказал Слуцкий в эпизоде сериала «Мама, мы — ЦСКА!».

Слуцкий занимал должность главного тренера красно-синих с 2009 по 2016 год. При его работе ЦСКА трижды выигрывал чемпионат России, а также дважды побеждал в Кубке и Суперкубке России.

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