Кечинов: проблемы «Спартака» в обороне как были, так и остались

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о работе красно-белых на трансферном рынке в период зимней паузы в чемпионате России.

«Тем футболистам, с кем «Спартак» расторг контракт, нужно было играть, а не сидеть на скамейке. Что касается усилений, много футболистов куплены в атаку, где сейчас сумасшедшая конкуренция. Станковичу будет очень сложно понять, кого сажать в запас, потому что Угальде, Барко и Маркиньос — в очень хорошей форме. Странно, что «Спартак» никого не подписал в оборону — проблемы как были, так и остались», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В зимнее трансферное окно состав «Спартака» пополнили три футболиста. Из ЦСКА перешёл голкипер Илья Помазун, форвард Ливай Гарсия был приобретён у греческого клуба АЕК, а вингер Пабло Солари — у аргентинского «Ривер Плейт». По данным СМИ, суммарно на зимние приобретения «Спартак» потратил € 29,9 млн.