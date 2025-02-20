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«Дальше — больше!» Солари высказался о своём первом голе за «Спартак»

«Дальше — больше!» Солари высказался о своём первом голе за «Спартак»
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Новоиспечённый нападающий «Спартака» Пабло Солари поделился эмоциями после того, как забил дебютный гол в составе красно-белых, что произошло в контрольном матче с «Торпедо» (2:1). Гол аргентинского футболиста стал победным для команды Деяна Станковича.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Угальде – 16'     1:1 Иваньков – 86'     2:1 Солари – 89'    

«Привет, фанаты «Спартака»! Хотел сказать, что очень рад своему первому голу. Дальше — больше! Обнимаю!» — сказал Солари на видео в телеграм-канале красно-белых.

23-летний нападающий перешёл в московский клуб из «Ривер Плейт» нынешней зимой. Действующее трудовое соглашение Солари со «Спартаком» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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