«Дальше — больше!» Солари высказался о своём первом голе за «Спартак»

Новоиспечённый нападающий «Спартака» Пабло Солари поделился эмоциями после того, как забил дебютный гол в составе красно-белых, что произошло в контрольном матче с «Торпедо» (2:1). Гол аргентинского футболиста стал победным для команды Деяна Станковича.

«Привет, фанаты «Спартака»! Хотел сказать, что очень рад своему первому голу. Дальше — больше! Обнимаю!» — сказал Солари на видео в телеграм-канале красно-белых.

23-летний нападающий перешёл в московский клуб из «Ривер Плейт» нынешней зимой. Действующее трудовое соглашение Солари со «Спартаком» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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