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Кечинов: Зорин — очень талантливый футболист, но ему сложно конкурировать в «Спартаке»

Кечинов: Зорин — очень талантливый футболист, но ему сложно конкурировать в «Спартаке»
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы 20-летнего атакующего полузащитника красно-белых Даниила Зорина стать основным игроком в команде.

«Зорин — очень талантливый и способный футболист, но ему сложно конкурировать в «Спартаке» с его оппонентами. На его позиции играют Умяров, Пруцев, Мартинс, Зобнин и даже Литвинов. По тем моментам, когда Зорину доверяли, мы видели, что это очень думающий парень и спартаковский футболист. Если бы ему больше доверяли, возможно, у него уже получилось бы сейчас. Однако если его отдают в аренду, надеюсь, что в перспективе он станет основным игроком «Спартака», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Даниил Зорин является воспитанником «Спартака». Первую часть сезона-2023/2024 полузащитник провёл в аренде в минском «Динамо». В текущем сезоне на счету россиянина 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он оформил 2+3 по системе «гол+пас».

Ранее гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью заявил, что Зорин присоединится к грозненцам на правах аренды до конца сезона.

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