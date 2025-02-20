Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов после стыковых матчей

Суперкомпьютер Opta представил обновлённый рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов после того, как состоялись стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала этого турнира.

На первом месте находится «Ливерпуль», чьи шансы на успех оцениваются в 20,2%. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», который выиграет Лигу чемпионов с вероятностью в 16,8%. Замыкает тройку лидеров «Барселона» — 12,7%.

Топ-10 главных претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025:

«Ливерпуль» — 20,2%; «Арсенал» — 16,8%; «Барселона» — 12,7%; «Интер» — 12,4%; «Реал» Мадрид — 10,5%; «ПСЖ» — 8,8%; «Байер» — 4,6%; «Бавария» — 4,2%; «Атлетико» Мадрид — 3,8%; «Астон Вилла» — 1,2%.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: