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Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов после стыковых матчей

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов после стыковых матчей
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Суперкомпьютер Opta представил обновлённый рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов после того, как состоялись стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала этого турнира.

На первом месте находится «Ливерпуль», чьи шансы на успех оцениваются в 20,2%. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», который выиграет Лигу чемпионов с вероятностью в 16,8%. Замыкает тройку лидеров «Барселона» — 12,7%.

Топ-10 главных претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025:

  1. «Ливерпуль» — 20,2%;
  2. «Арсенал» — 16,8%;
  3. «Барселона» — 12,7%;
  4. «Интер» — 12,4%;
  5. «Реал» Мадрид — 10,5%;
  6. «ПСЖ» — 8,8%;
  7. «Байер» — 4,6%;
  8. «Бавария» — 4,2%;
  9. «Атлетико» Мадрид — 3,8%;
  10. «Астон Вилла» — 1,2%.
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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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