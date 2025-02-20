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Моуринью: выбираю собак, но у меня нет проблем с кошками. Я не Курт Зума

Моуринью: выбираю собак, но у меня нет проблем с кошками. Я не Курт Зума
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос, кого предпочитает больше: кошек или собак. Португальский специалист не упустил возможность пошутить над защитником «Аль-Орубы» Куртом Зумой.

«Я больше люблю собак. Но у меня нет проблем с кошками. Я же не Курт Зума», – сказал Моуринью в подкасте The Obi One Podcast.

Напомним, в феврале 2022 года в интернете появился ролик, в котором Курт Зума, игравший тогда за английский «Вест Хэм», бьёт кошку. После инцидента защитник был оштрафован клубом на £ 250 тыс., а отдельные организации отказались продолжать сотрудничество с игроком и командой.

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