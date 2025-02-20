«Рома» — «Порту»: Омородион открыл счёт в матче на 27-й минуте
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В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются итальянская «Рома» и «Порту». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживает французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Порту».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 2
Порту
Порту, Португалия
0:1 Омородион – 27' 1:1 Дибала – 35' 2:1 Дибала – 39' 3:1 Писилли – 83' 3:2 Ренш – 90+6'
Удаления: нет / Эуштакиу – 51'
Счёт в матче на 27-й минуте открыл нападающий гостей Саму Омородион с передачи Фабиу Виейры.
Первый матч между командами завершился вничью со счётом 1:1. Отметим, что общий этап Лиги Европы «Рома» завершила на 15-м месте, набрав 12 очков. «Порту» стал 18-м (11 очков). Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».
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