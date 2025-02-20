Барбоза: через год-два Перейра может стоить дороже, поскольку в «Зените» он точно прибавит

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил уровень полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры, которого связывают с возможным переходом в «Зенит» в последние дни зимнего трансферного окна.

«Если «Зенит» сумеет договориться о переходе Перейры, это будет усиление для клуба. Это полузащитник, который делает большой объем работы и может отдать последний пас. По стилю игры я бы сравнил его с Клаудиньо. Он умеет бить издалека, может исполнять штрафные. Через год-два Перейра может стоить дороже, потому что в «Зените» он точно прибавит.

Знаю, что по нему были предложения из клубов первой десятки Италии и Испании, но они отказались. Зимой рынок ограничен, а в Европе больше тратятся летом», – приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

По сообщениям СМИ, «Зенит» и «Крузейро» согласовали трансфер бразильского центрального полузащитника Матеуса Перейры за € 20 млн. Сообщалось, что клубы уже готовы запустить процесс обмена документами, а игрок продолжает оценивать положительные и отрицательные стороны возможного перехода.