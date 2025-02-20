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«Навсегда красно‑белый». Павел Мелёшин попрощался со «Спартаком»

«Навсегда красно‑белый». Павел Мелёшин попрощался со «Спартаком»
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Новоиспечённый нападающий «Сочи» Павел Мелёшин попрощался с московским «Спартаком», воспитанником которого он является. С начала текущего сезона 20-летний футболист выступал за «Сочи» на правах аренды. Сегодня, 20 февраля, красно-белые объявили о переходе Мелёшина на постоянной основе.

«Выражаю свою благодарность за возможность выступать за «Спартак» и быть частью истории этой великой команды.

Спасибо за воспитание и веру тренерам, за командную сплочённость ребятам (я обрёл настоящих друзей) и, конечно же, за поддержку болельщиков на протяжении всего времени, которое я провёл в клубе, за ту атмосферу, которую вы создавали на трибунах — это незабываемо! Каждый матч был наполнен эмоциями и энергией, что вдохновляло меня на победы. Я горд, что такая команда, как «Спартак», подарила мне путь в профессиональный футбол! Настало время двигаться дальше — к новым достижениям. Навсегда «красно‑белый». Не прощаемся! — написал Мелёшин в своём аккаунте в социальной сети.

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