«Мне на эти слова параллельно». Кобелев отреагировал на высказывание Тикнизяна про «Зенит»

Российский тренер Андрей Кобелев отреагировал на слова защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, что футболисты переходят в «Зенит» только ради денег.

«Нет желания комментировать слова футболистов. То, что сказал Тикнизян, — его личное мнение, мне на эти слова параллельно. Мы же не знаем о финансовой составляющей переходов. Все игроки, перешедшие в «Зенит» в последние сезоны, становились чемпионами. Мы будем разве докапываться до каждого, ради чего он перешёл? У меня нет в этом интереса», — приводит слова Кобелева «Советский спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Тикнизян принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Наира с «Локомотивом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.