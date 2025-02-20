Сёмин: «Динамо» можно поздравить, Глебов входит в число лучших полузащитников РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе полузащитника сборной России Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо».

«Если Глебова действительно уже заявили, то «Динамо» можно поздравить с пополнением. Глебов входит в число лучших полузащитников РПЛ, он усилит бело-голубых», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

20 февраля московское «Динамо» объявило о подписании полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Опорник сборной России заключил с бело-голубыми контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера Глебова в «Динамо», по данным СМИ, составила € 8-9 млн.

В текущем сезоне Данил Глебов принял участие в 23 матчах в Премьер-Лиге и в Кубке России за «Ростов». На его счету гол и голевая передача.