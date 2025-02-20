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«Реал» может купить 22-летнего защитника из клуба АПЛ за £ 75 млн — Daily Mail

«Реал» может купить 22-летнего защитника из клуба АПЛ за £ 75 млн — Daily Mail
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Мадридский «Реал» внимательно следит за 22-летним центральным защитником «Эвертона» Джеррэдом Брэнтуэйтом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «сливочные» рассматривают английского футболиста в качестве возможной цели на летнее трансферное окно. Подчёркивается, что покупка Брэнтуэйта может обойтись «Реалу» в £ 75 млн (€ 90 млн).

В нынешнем сезоне Брэнтуэйт принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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